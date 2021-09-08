90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus, Suriye'den başka yerde yaşamak istemiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus, Suriye'den başka yerde yaşamak istemiyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU- Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib il merkezinde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan Mişel Butrus, doğup büyüdüğü ülkesinden başka yerde yaşamak istemediğini söyledi.

AHMET KARAAHMET/BURAK KARACAOĞLU- Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib il merkezinde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan Mişel Butrus, doğup büyüdüğü ülkesinden başka yerde yaşamak istemediğini söyledi.

Suriyeli Hristiyanlar, 2011'de başlayan iç savaş öncesi yoğun olarak Halep, İdlib, Şam, Hama ve El-Cezire bölgelerinde yaşıyordu ancak iç savaşla Hristiyanların büyük kısmı ülkeyi terk etti veya yerinden edildi.

İdlib'de askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde yaşayan Hristiyanlar, sayı olarak azınlık görülse de bölgenin en kadim sakinlerinin başında geliyor.

İdlibli Hristiyanlar halihazırda yoğun olarak Asi Nehri üzerindeki Cisr eş-Şugur ilçe merkezi ile ilçeye bağlı köylerde varlık gösterirken, kent merkezi de bazı Hristiyanlara ev sahipliği yapıyor.

Mart 2011'de iç savaşın başlamasıyla İdlib kent merkezindeki Hristiyanların bir kısmı ülkeyi terk ederken, bir kısmı da kırsal kesime veya çevre illere göç etti.

90 yaşındaki Mişel Butrus ise Arap Ortodoks toplumunun kent merkezinde yaşayan son mensuplarından olarak gösteriliyor.

Kentteki Hristiyanların tersine, doğup büyüdüğü evinden ayrılmaya gönlü razı olmayan Butrus, asırlık evinde tek başına yaşıyor.

Hiç evlenmeyen yaşlı adam, Halep'te ölen kardeşlerinin üzüntüsüyle yaşarken, bölgedeki yeğenleriyle de uzun süredir görüşemiyor.

ABD'deki kardeşinden de uzun süredir haber alamayan Butrus, yıllardır görmediği veya kaybettiği aile üyelerinin fotoğraflarına bakarak hasret gideriyor.

Butrus, yalnızlığını çocukluğundan beri beslediği güvercinlerle gideriyor.

AA muhabirlerini evinde ağırlayan Butrus, komşuları tarafından sevildiğini ve herkesin kendisine "Hacı" diye hitap ettiğini anlattı.

Odasının bir duvarına astığı haç ve dini sembollerle evini ibadet köşesine çeviren Butrus, evinin avlusundaki limon ve nar ağaçlarının gölgesinde İncil okuyarak zaman geçiriyor.

Mensup olduğu kilise ve bölgedeki hayırseverlerin yardımlarıyla geçimini sağlayan yaşlı adam, ilerleyen yaşından dolayı işitme konusunda zorluk çekiyor.

"İnşallah savaş son bulur ve durumlar düzelir"

Butrus, "Sabah erkenden kalkar dua ederim. Kahvaltımı yaptıktan sonra arkadaşlarımın yanına giderim. Bir arkadaşım ayakkabıcı, onun yanına giderim hep. Sonra ikindi vakti eve dönerim. Güvercinlerimin kafeslerini açar yemlerini verip onları seyre dalarım." dedi.

Yemeğini yedikten sonra her akşam marketi olan Ahmet adlı arkadaşının yanına geçtiğini aktaran Butrus, "Ahmet'in yanına varınca bana hep çay demler. Gece saat 10'a kadar yanında oturup sonra eve döner uyurum. Ben açık sözlüyüm ve kimseden çekinmem. Allah'a şükürler olsun herkes de beni çok sever. Kimse bana baskı veya zorluk çıkarmıyor. Komşularım hep bana 'Hacı' deyip saygı gösterip halimi hatırımı sorar. İnşallah savaş son bulur ve durumlar düzelir. Hepimiz kardeşiz." ifadelerini kullandı.

"Yakınlarımdan kimseyle konuşmuyorum"

Üvey annesi tarafından büyütüldüğünü belirten Butrus, şöyle devam etti:

"Amerika'da bir kardeşim var. Halep'te de üç kardeşim vardı ama öldüler. En son kızının tedavisi için Halep'e giden kız kardeşim de (7 ay önce) hayatını kaybetti. Yakınlarımdan kimseyle konuşamıyorum, kardeşlerim öldü. Yeğenlerim de işinde gücünde. Kardeşlerim sağ iken ev telefonuyla onlarla konuşuyordum. Şimdi mahallede telefonlar çalışmıyor. Kablolar kopmuş, şebekeler bozulmuş. Şu an bende telefon numaraları yok. Kız kardeşimin yanında vardı ama o da öldü. Ben de kimsenin numarasını bilmiyorum."

İdlib'de komşuları tarafından sevildiğini anlatan Butrus, "Burada herkes bana iyi davranıyor. Kimse bana bir günden bir güne 'öte git' demedi. Mahallemde devrimciler oturuyor ancak herkes kendi halinde." diye konuştu.

Butrus, ev işleri ve yemeklerini kendi başına hallettiğini dile getirerek "Yemeğimi kendim pişiriyorum. Kendim yer, kendim temizlik yaparım. Kimsenin yardımı olmadan duş alır yıkanırım. Eskiden kız kardeşim ölmeden önce sürekli gelir ve yıkanacak ne varsa yıkardı, temizlerdi her yeri. Yemeğimi pişirirdi ve tekrar evine giderdi." diyerek eski günleri özlediğini ifade etti.

"Bana Hacı diye hitap ettiklerinde mutlu oluyorum"

"Şimdi kimsem kalmadı. Güvendiğim yakınlarım öldü" diyen Butrus, "Halep'teki kilise harçlığımı gönderiyor. Halep'teki kilise ile İdlib'deki kilise sürekli yardımlaşma ve dayanışma içindeler." şeklinde konuştu.

Butrus, komşularının kendisine neden Hacı diye hitap ettiklerini ise "İdlib de insanlar, biraz yaşlanıp saçları beyazlayan kişiye 'Hacı' diye hitap ederler. Bana da Hacı demelerinin sebebi bu aslında. Bana Hacı diye hitap ettiklerinde mutlu oluyorum. Hacı kelimesinden daha güzel ne var ki?" şeklinde açıkladı.

"Buradan başka bir yere gitmem, çıkmam"

İdlib'de hiç aç kalmadığını söyleyen Butrus, "Hiç aç uyumadım. Midenin çalışması gerekiyor. Öğle yemeği bazen yemem ama mutlaka yatmadan önce iki lokma dahi olsa yerim." dedi.

Zorla olmadığı sürece İdlib'deki evini terk etmek istemediğinin altını çizen Butrus, şöyle devam etti:

"İdlib'den başka bir yere gitmek zorunda kalırsam sadece Halep giderim. Çünkü daha önce Halep ile İdlib arasındaki yollar açıkken sabah Halep'e gidip bir günümü orada geçirir sonra tekrar dönerdim. Şimdi ise buradan başka bir yere gitmem, çıkmam. Göç etmek zorunda kalsam bile??????? Suriye dışına çıkmam, burası doğdum yer. Eğer öyle bir durum olursa da sadece Halep'e giderim çünkü orada yeğenlerim var. Her kardeşimin en az 4 ya da 5 oğlu var. Onların yanına giderim."

"O bizden biri ve biz burada kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz"

Butrus'un yıllardır tanıdığı komşusu Ebu Ahmet Kürdi de "Ebu Butrus komşumuz. Biz birlikte bir ömürdür yaşıyoruz. Biz ona hacı diye hitap ediyoruz çünkü o bizimle büyüdü." diye konuştu.

Kürdi, Butrus'un mahalle sakinlerince çok sevildiğini kaydederek "Aynı kültürleri yaşıyoruz. Biz şu ana kadar ondan hiç zarar görmedik. Bizim yaşadığımız her acıya ortak oldu. Elimizden geldiği kadar ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evinde onu ziyaret ediyoruz. Hasta olduğunda kendisini doktora götürüyoruz. O bizden biri ve biz burada kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz." dedi.???????

90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus, Suriye'den başka yerde yaşamak istemiyor
90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus, Suriye'den başka yerde yaşamak istemiyor
90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus, Suriye'den başka yerde yaşamak istemiyor
90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus, Suriye'den başka yerde yaşamak istemiyor
90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus, Suriye'den başka yerde yaşamak istemiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
Taliban: Pencşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi
Taliban: Pencşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Yaşar Güler Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Rasim Öztekin Serenay Sarıkaya
Spor Diego Max Meyer Çağlar Söyüncü Bülent Korkmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan'ı Butrus, Suriye'den başka yerde yaşamak istemiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:31:56. #1.14#

title