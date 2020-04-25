90 yaşındaki Cemile Kılıç, koronavirüsü yenmeyi başardı
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Diyarbakır, Silvan, Eşme, Güncel, Haber

90 yaşındaki Cemile Kılıç, koronavirüsü yenmeyi başardı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 90 yaşındaki Cemile Kılıç, gördüğü tedavi ile koronavirüsü yenmeyi başardı.

25.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:34
90 yaşındaki Cemile Kılıç, koronavirüsü yenmeyi başardı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 90 yaşındaki Cemile Kılıç, gördüğü tedavi ile koronavirüsü yenmeyi başardı.

Silvan'ın Eşme köyünde yaşayan 8 çocuk annesi Kılıç'ı, İstanbul'dan gelen bir yakınları ziyaret etti.

Ziyarette bulunan kişinin fenalaşarak hastaneye kaldırılması ve yapılan testin pozitif çıkması üzerine, halsizlik şikayeti bulunan Kılıç'ın da koronavirüse yakalanmış olabileceğini düşünen ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince köyden alınan ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde bulunan ve pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesine kaldırılan Kılıç'a da yapılan test sonucu pozitif çıktı. Kılıç, burada gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Yeniden köyüne dönmenin sevincini yaşayan Kılıç, evde 14 günlük karantina sürecini geçiriyor.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede gördüğü tedaviden çok memnun kaldığını söyledi.

"Sağlık çalışanları çok ilgilendiler. Onlar sayesinde iyileştim. Allah onlardan razı olsun." diyen Kılıç, taburcu edildiği için mutlu olduğunu belirtti.

Kılıç, yeniden evine, çocuklarına ve torunlarına kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.

Kılıç'ın oğlu Selam Kılıç da annesinin köyde ağabeyiyle yaşadığını kaydetti.

Annesine koronavirüs teşhisi konulduktan sonra tedavi sürecinde hastaneyi her gün aradığını ve kendilerine bilgilendirme yapıldığını anlatan Kılıç, "Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bizi her gün bilgilendiriyorlardı. Annemi göremiyorduk ancak sürekli onunla ilgili haber aldık. İçimiz çok rahattı." diye konuştu.

Kılıç, annesinin tedavisinin güzel geçtiğini belirterek, "Annemin yaşına rağmen hastalığı çok iyi atlattığını söylediler. Annem sağlık çalışanlarının özverisiyle sağlığına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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