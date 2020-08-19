90 sürücüye ceza drone ile geldi Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde toplamda 90 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Antalya'da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetiminde toplamda 90 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında "sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek" gibi ihlallerin önlenmesine yönelik, Antalya Karayolları üzerinde 11-17 Ağustos tarihleri arasında helikopter ve drone ile denetim yapıldı.

Yapılan trafik denetiminde 90 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA