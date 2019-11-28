90 Suriyeli ülkesine uğurlandı

28.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:28

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 90 Suriyeli, Esenyurt Belediyesince düzenlenen törenle ülkelerine uğurlandı.

Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor.

Eski Esenyurt Belediye binası önünde kendileri için hazırlanan 2 otobüs ve 1 midibüse binen 90 Suriyeli, Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarına gitmek üzere yola çıktı.

Ülkelerine gönüllü olarak giden Suriyeliler, 5 yıl içinde Türkiye'ye geri dönemeyecek.

Uğurlama törenine katılan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, Esenyurt Belediyesi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü projede 2018'den itibaren yaklaşık 7 bin Suriye vatandaşının gönüllülük esasına göre ülkesine geri gönderildiğini söyledi.

Şimşek, 1 Nisan'dan beri proje dahilinde 2 bin kişinin ülkesine gönderildiğini belirterek, "Suriye vatandaşları Cilvegözü ve Yayladağı ile Kilis'in Öncüpınar sınır kapılarındaki kamplara teslim edilmektedir. Tamamen kendi istekleri ve gönüllülük esasına göre gönderilmektedir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Süreç bundan sonra da devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA