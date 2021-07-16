90 sikke ve 1 kilo esrar yakalandı
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90 sikke ve 1 kilo esrar yakalandı

90 sikke ve 1 kilo esrar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kilogram esrar ve 90 sikke ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kilogram esrar ve 90 sikke ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde S.G.'nin uyuşturucu imal edip sattığı bilgisi üzerine evde ile eklentilerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir kilogram esrar, 90 sikke ve 72 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli S.G., adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

90 sikke ve 1 kilo esrar yakalandı
90 sikke ve 1 kilo esrar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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