90'lık çift korona virüsü yendi
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90'lık çift korona virüsü yendi

90'lık çift korona virüsü yendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Mahmut ve 90 yaşındaki Hüsne İslah çifti yakalandıkları korona virüsü yenerek sağlıklarına kavuştular.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Mahmut ve 90 yaşındaki Hüsne İslah çifti yakalandıkları korona virüsü yenerek sağlıklarına kavuştular.

Düziçi ilçesine bağlı İrfanlı Mahallesi'nde yaşayan Mahmut ve Hüsne İslah çifti bir süre önce Covid-19'a yakalandılar. Yaşlı karı kocanın her ikisinde de şeker, astım, kemik erimesi, Alzheimer hastalığı olmasına rağmen hastalığın belirtilerini hafif geçiren yaşlı çift evlerinde tedavi oldular. 10 gün süren karantinanın ardından tekrar test yaptıran Mahmut ve Hüsne İslah çiftinin testleri negatif çıktı. Karantina sürecinde ilaçlarını düzenli kullandıklarını belirten Hüsne İslah, "Bizim için hastalık hafif geçti ama yine de zordu. Öksürük oldu, ateş oldu, kusasım geldi. Ama ilaçlarımızı düzenli kullandık. Allah'a şükür bu hastalığı atlattık" dedi.

Mahmut İslah ise, "Hastalığı atlattık Allah'a şükür. Hiç kolay değil ama zor bir hastalıkmış" diye konuştu. - OSMANİYE

90'lık çift korona virüsü yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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