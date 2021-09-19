90'ları günümüze taşıyan bakkal - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

90'ları günümüze taşıyan bakkal

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
90'ları günümüze taşıyan bakkal

Balıkesir'de yaklaşık 50 yıldır aynı yerde ve aynı şekilde mahalle halkına hizmet veren Ahmet Bakkal, 90'ları günümüze taşıyor.

Balıkesir'de yaklaşık 50 yıldır aynı yerde ve aynı şekilde mahalle halkına hizmet veren Ahmet Bakkal, 90'ları günümüze taşıyor. Kredi kartı geçmeyen bu bakkal sadece nakit ve veresiye sistemiyle çalışıyor.

Karesi ilçesi Kızpınar Mahallesi'nde bulunan Ahmet Bakkal, 1974 yılından beri mahalle halkına hizmet vermeye devam ediyor. Eski tip tartısı ile 90'lı yılları hatırlatan bu bakkal günümüz şartlarında müşteri bulmakta sıkıntı çekiyor. Özellikle süpermarketlerin çoğalmasıyla birlikte müşteri kaybettiğini ifade eden Bakkal Ahmet Baygül, dükkanını işletme sıkıntı çektiğini belirtti. Ahmet Bakkal, diğer marketler gibi kredi kartı ile satış yapmadığını, sadece nakit ve veresiye sistemi ile çalıştığını söyledi. Baygül, "Süpermarketlerin çevremizde çoğalması bizim işlerimizi etkiliyor. Bu yüzden de satışlarımız kısıtlı. Kızpınar Mahallesi'nde bir Ahmet Bakkal kaldı. Diğer arkadaşlarımız dükkanlarını hep kapattı. Ben de elimden geldiği kadar idare etmeye çalışıyorum. Süpermarketler çoğaldığı için işlerimiz düşmüştü. Ama mahalledeki komşularımız alışverişlerini benden yapıyorlar. Sen de gidersen biz zahmet çekeriz diyorlar. Dükkanımda bankalar ile anlaşmamız yok, sadece nakit çalışıyoruz. Onun dışında bir de eş, dost ve komşulara veresiye veriyoruz. Veresiye yazdıran çok oluyor. İhtiyacı olanlar aylık olarak yazdırıyor. Onlara da devam ediyoruz. Mahallemizde önceden çocuklar çok fazlaydı. Çocuk oyuncakları falan fazla satıyorduk. Ama şuanda mahallemizde sadece yaşlılar var" dedi.

"İhtiyaç sahibi herkese yardım eder"

Kızpınar Mahallesi sakinlerinden Cengiz Özorak ise Ahmet Bakkal'ın ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "69 yaşındayım, Balıkesir'de herhalde böyle bir bakkal yoktur. Benim bildiğim kadarıyla 50 yıldır bu bakkal dükkanı var. Benim çocukluğumda burası otobüs durağıydı. Otobüs durağında Ahmet ağabeyim mantar satardı. Onunla başladı, şu anda bu dükkanı bu hale getirdi. Burada da ihtiyaç sahibi herkese yardımcı olmaya çalışıyor. Allah ondan razı olsun." - BALIKESİR

90'ları günümüze taşıyan bakkal

90'ları günümüze taşıyan bakkal

90'ları günümüze taşıyan bakkal

90'ları günümüze taşıyan bakkal

90'ları günümüze taşıyan bakkal

90'ları günümüze taşıyan bakkal

90'ları günümüze taşıyan bakkal

90'ları günümüze taşıyan bakkal

90'ları günümüze taşıyan bakkal

90'ları günümüze taşıyan bakkal

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Demet Özdemir
Spor Muslera Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Stefan Kuntz Acun Ilıcalı Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 90'ları günümüze taşıyan bakkal - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 10:01:24. #1.12#