90 Koli Oyuncak Ana Okullarına Dağıtıldı

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Oynamıyorsan Paylaş" kampanyası çerçevesinde toplanan 90 koli oyuncak ihtiyacı olan köy okullarına dağıtıldı.

Beş yaş okullaşma oranını artırmaya yönelik başlatılan "Oynamıyorsan Paylaş" projesi kapsamında oyuncak ihtiyacı olan okullara destek sağlamak amacıyla toplanan oyuncaklar, Atakum Kurupelit Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte ihtiyacı olan okullara dağıtıldı.

Programda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, projenin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Oyuncaklarını paylaşan değerli çocuklarımıza ve velilere ayrıca teşekkür ediyorum. Okul öncesi eğitimin faydası ve önemi artık uzmanlar tarafından tartışmasız bir şekilde anlatılıyor. Türkiye'de de uzun yıllardan beri eğitimde bir seferberlik yürütülüyordu. Samsun'da bu yarışta yüzde 80'lere vararak geri kalmadığını göstermiştir. Biz Samsun'da eğitimde başarıyı yakalamak için özellikle fiziki şartların iyileştirilmesi anlamında 2019 sonu itibariyle çiftli eğitimden tekli eğitime geçme konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz."

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise okul öncesi eğitimin amacının çocukların bedensel, zihinsel ve kişisel gelişmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Esen, şunları kaydetti:

" 'Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye' sloganıyla hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında erken çocukluk kazanımlarına uygun olarak biz de 'Oynamıyorsan Paylaş' projesini başlattık. Buradaki amacımız fiziksel imkanları yada materyal anlamında zayıf gördüğümüz okullarımızı daha zengin hale getirmektir. Bunun için Samsun'da stantlar kurarak öğrencilerimizden, öğretmenlerimizden ve halkımızdan evinde çocuğunun fazla oyuncağını oluşturduğumuz kumbaralarda topladık .Topladığımız 90 koli içerisinde bulunan oyuncakları 51 anaokulumuza ulaştıracağız."

Ardından Vali Kaymak, oyuncakların bulunduğu kolileri okul müdürlerine teslim etti.

Kaynak: AA