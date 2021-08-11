90. İzmir Enternasyonal Fuarı için geri sayım başladı

Türkiye'ye fuarcılığı getiren İzmir Enternasyonal Fuarı, 90 yıldır kapılarını aralıksız olarak açmaya devam ediyor.

Türkiye'ye fuarcılığı getiren İzmir Enternasyonal Fuarı, 90 yıldır kapılarını aralıksız olarak açmaya devam ediyor. Ülkenin hafızasını ticari ve kültürel bir mirasa dönüştüren İzmir Enternasyonal Fuarı, "90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz", "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarıyla, birlikte olmanın gücünü ortaya koyarak 90. yaşında, umudun ve coşkunun adresi olacak.

Türkiye ekonomisinin ve cumhuriyet tarihinin en temel yapı taşlarından biri olan; İzmir fuarcılığının 90 yıllık mirası, İzmir Enternasyonal Fuarı için nefesler tutuldu. Türkiye'nin ilk uluslararası genel ticaret fuarı olan ve dünyada bir marka değerine dönüşen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 3-12 Eylül 2021 tarihleri arasında kapılarını açacak. Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar, ziyaretçilerine özlenen fuar günlerini yaşatacak.

Sağlık önlemlerinin ön planda tutulacağı İEF, 90. yılına özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin dördüncüsü fuar kapsamında İzmir'de düzenlenecek. İEF, Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı olarak bu yıl da devam edecek. Uluslararası ticaretin en önemli buluşmalarından olan İzmir İş Günleri'nin bu yıl yedincisi online olarak düzenlenecek. 2022 yılında İzmir'de gerçekleşecek olan, dünyanın en büyük gıda fuarına dönüşen Terra Madre'nin Akdeniz ve Anadolu ayağının tanıtımı ise yine fuarda yapılacak. "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonu ile yıllardır yerel ürün ve üreticiyi koruyabilmek adına verilen mücadele, Terra Madre Anadolu ile farklı bir boyuta taşınacak. Uluslararası buluşmaların yanı sıra düzenlenecek etkinliklerle ziyaretçiler dolu dolu bir on gün yaşayacak. 90. İzmir Enternasyonal Fuarı teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KÜLTÜR BULUŞMASI İZMİR'DE

Türkiye'nin kültürel yapı taşlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarında, gelecek için önemli adımlar atılacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin dördüncüsü İzmir'de düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından kültür temsilcileri, zirve kapsamında İzmir'de buluşarak kültür politikalarına ilişkin deneyimlerini paylaşacak. Dünya kentlerinin ortak geleceği, İzmir'den yazılacak. "Kültür: Geleceğimizi Kurarken" temasıyla düzenlenecek zirve, pandemi sonrası dönemde kültürün ve toplulukların geleceğindeki rolüne odaklanacak. Kültür-kalkınma ilişkisine dair küresel çalışmalara dahil olan belediye başkanları ve yerel liderler, akademisyenler, aktivistler, sivil toplum kuruluşları, kültürel ağlar ve paydaşlar sürdürülebilir kalkınmada kültürel politikaların yerini tartışmak için İzmir'de bir araya gelecek. Kültürün kalkınma içindeki rolüne dair güçlü mesajlar verecek olan zirvenin programı, sürdürülebilir şehirler ve toplulukların ayrılmaz parçası olarak kültürün temelinden oluşacak. Yaklaşık 500 kişiden oluşan ve hibrit olarak düzenlenecek UCLG Kültür Zirvesinde online katılımlarla birlikte yaklaşık bin 500 katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor.

BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin tanınırlığını uluslararası organizasyonlarla artırmak ve bunu kültür üzerinden bağ kurarak yapmak amacıyla Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Kültür Zirvesine ev sahipliği yapıyor. UCLG Kültür Zirvesi katılımcıları ile ortak kültürel politikaları teşvik etmek için deneyim ve fikirler paylaşılacak. İklim krizi, engeller ve eşitsizlikler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda, kültürün çözümleri ve rolü ele alınacak. Kültür, kalkınmanın dördüncü ayağı ve küresel dayanışmanın temel bir bileşeni olarak desteklenecek.

ULUSLARARASI İZMİR İŞ GÜNLERİ ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Uluslararası ticaretin en önemli buluşmalarından olan İzmir İş Günleri, bu sene de İzmir'deki tüm paydaş kurumların katılımı ile online olarak düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl "Akdeniz'de Ticaretin Lojistiği" başlığı altında yapılan 9 online oturumda yerli ve yabancı 40'ın üzerinde konuşmacı yer alarak 50'den fazla konuyu gündeme getirmişti. Pandemi koşulları sebebiyle ilk kez online olarak düzenlenen toplantılar, uluslararası ticaretin her koşulda devam edebileceğinin göstergesi oldu.

6 yılda yaklaşık 100 ülkeden konuşmacı, bin 500'ün üzerinde katılımcının yer aldığı Uluslararası İzmir İş Günleri'nin konu başlıkları, her yıl dünya gündeminin gidişatına göre şekilleniyor. Bu yıl için de iklim konusu ve bu konuyla ilgili farkındalık gündeme gelecek. 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 7. İzmir İş Günleri ile ilgili ana tema olarak ticaret ve lojistik odağından kaymadan, "Ticaret ve Lojistik Ekseninde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat" konusu işlenecek.

SAĞLIK ÖNEMLERİ ALINACAK

90. İEF'de etkinlikler; pandemi koşulları gereklerine uygun TSE güvenli hizmet belgesi kapsamı ile düzenlenecek. Ziyaretçi girişleri maskeli, HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacak. Fuar, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve TOBB kuralları doğrultusunda yapılacak.

Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş ve çıkış yapılabileceği fuarın giriş ücretleri ise bu yıl tam 5 TL, öğrenci 4,5 TL olarak belirlendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı