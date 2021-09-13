90. İEF'ye Menderes İz Bıraktı

"90 Yıldır Birlikte Kutluyoruz" ve "Geleceği İzmir'de Birlikte Kuruyoruz" temalarıyla 3-12 Eylül tarihleri arasında 90. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'na Menderes Belediyesi damga vurdu. İlçeye özgü ürünler ve simgelerle tanıtım yapılan fuarda ziyaretçilere Efemçukuru Alfons Üzümü ikram edildi, boncuk ocaklarında üretilen nazar boncukları hediye edildi. Ayrıca Menderes ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı broşürler de ziyaretçilere ulaştırıldı.

Tanıtım atağı

Fuar boyunca binlerce ziyaretçiyi Menderes standında ağırladıklarını ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "10 gün boyunca süren 90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ki standımızda çeşitli etkinlikler ve sürprizlerle yer aldık. İlçemizin tanıtımına yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak devam edeceğiz. Menderes'imizin tüm güzelliklerini dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz. Fuar süresince standımızı ziyaret ederek bizlerle olan herkese teşekkür ederim" dedi.

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