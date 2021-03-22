90 gündür kayıp gencin cesedi bulundu
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90 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

22.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:17
90 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

Karaman'da 90 gün önce kaybolan 25 yaşındaki gencin cesedi, Mersin'in Mut ilçesinde bulundu.

Karaman'da 90 gün önce kaybolan 25 yaşındaki gencin cesedi, Mersin'in Mut ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki Mustafa Yavuzcan, geçtiğimiz Aralık ayında bir akrabasıyla Ermenek ilçesine gittikten sonra dönüşte yolda indiği o günden bu yana kendisinden haber alınamadığı gerekçesiyle ailesi tarafından polise ve Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Aile, jandarma ve polis ekipleri, kayıp gencin gidebileceği yerleri aradı ancak bir sonuca ulaşamamıştı.

Mut ilçesine bağlı Geçimli Mahallesi Alahan Mevkii Karanlık Dere mevkiinde bahçede çalışanlar tarafından bulunan ceset, Jandarmaya haber verildi.

Olay yerine intikal eden jandarma ekiplerinin incelemeleri tamamlandıktan sonra Yavuzcan'ın cesedi önce Mut Devlet Hastanesi'ne oradan da Adana Adli Tıp morguna gönderildi. Cesedin Yavuzcan'a ait olup olmadığı ayrıca gencin ölüm nedeninin, otopsi sonucu belirleneceği bildirildi. - MERSİN

90 gündür kayıp gencin cesedi bulundu
90 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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