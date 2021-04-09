90 bin euroya aldığı sıfır kilometre cipi boyalı çıktı
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90 bin euroya aldığı sıfır kilometre cipi boyalı çıktı

Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Güncel
90 bin euroya aldığı sıfır kilometre cipi boyalı çıktı

ADANA'da bir galeriden 2015 yılında sıfır kilometre aldığı cipi, 3 yıl sonra satmak isteyen çevre mühendisi Süleyman Özhan Gedik (43), eksperden aracının sağ ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrendi.

ADANA'da bir galeriden 2015 yılında sıfır kilometre aldığı cipi, 3 yıl sonra satmak isteyen çevre mühendisi Süleyman Özhan Gedik (43), eksperden aracının sağ ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrendi. 3 yıldır hukuk mücadelesi veren Gedik, cipinin arka camına 'Sıfır kilometre aldığım bu araç hasarlı çıktı' yazısı yapıştırarak Türkiye'nin birçok kentinde dolaştı. Hakkını aramaya devam edeceğini belirten Gedik, "Bundan sonra insanlar, sıfır araç aldım diyerek kimseye güvenmesin. İlk önce ekspere incelettirip emin olsunlar. Çünkü bu durum alışkanlık haline geldi artık" dedi. 

Kentte merkez Çukurova ilçesinde bir çevre analiz laboratuvarı işleten çevre mühendisi Süleyman Özhan Gedik, 2015 yılında otomobilini satarak sıfır kilometre bir cip almaya karar verdi. Araştırmaları sonucu bilinen bir galeriden 90 bin uuro değerinde 01 DNS 44 plakalı cipi alan Gedik, eski aracını da sattı. Aradan geçen 3 yılın ardından 2018'de cipini satıp yeni bir araç almaya karar veren Gedik, iddiaya göre, cipini ekspere götürdüğünde beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Eksperin detaylı incelemesi sonucunda, sıfır kilometre diye aldığı cipinin sağ ön çamurluğunun boyalı olduğunu öğrenen Gedik, bu durumu galeriye bildirdi. Söz konusu firmanın konu hakkında kendisine dönüş yapmaması ve yardımcı olmaması üzerine olayı mahkemeye taşıyan Gedik, oradan da zaman aşımı gerekçesiyle olumsuz cevap aldı. İstinaf mahkemesine başvuran ve 3 yıldır hukuki mücadelesi sürdüren Gedik, bu süreçte cipinin arka camına 'Sıfır kilometre aldığım bu araç hasarlı çıktı' yazısı yazarak Türkiye'nin birçok kentinde dolaştı. Hakkını aramaya devam edeceğini belirten Gedik, olumlu sonuç alacağına inandığını belirtti.

'ÖMRÜMÜN YETTİĞİ KADAR BU İŞİN PEŞİNDEYİM'

Cipinin arka camına yazdığı yazıyı görenlerin şaşırdığını ancak kendisine hak verdiğini kaydeden Gedik, tüm ülkeyi dolaşmaya çalıştığını belirtti. Her ne kadar dünya markası olsa dahi bir şey alırken temkinli olmak gerektiğinin altını çizen Gedik, "Benim derdim başka insanları uyarabilmek. Eğer sesim duyulursa belki birkaç kişi de olsa kurutulur. Bu şekilde sorun yaşayan birçok kişi var. Fakat mahkeme süreci uzun diye haklarını aramak istemiyorlar. Böylece firmaların yaptıkları yanına kalıyor. Ben, bu araç hurdaya çıkıncaya ve ömrümün yettiği kadar bu işin peşindeyim. Hukuk benim haklı olduğuma kanaat getirecek diye umuyorum. Hatalarını kabul etsinler ve başka insanlar mağdur olmasın. Bundan sonrası için de insanlar sıfır araç aldım diyerek kimseye güvenmesin. İlk önce ekspere incelettirip emin olsunlar. Çünkü bu sektör haline geldi artık. Kanundaki açıklardan faydalanıyorlar" diye konuştu.


90 bin euroya aldığı sıfır kilometre cipi boyalı çıktı
90 bin euroya aldığı sıfır kilometre cipi boyalı çıktı
90 bin euroya aldığı sıfır kilometre cipi boyalı çıktı
90 bin euroya aldığı sıfır kilometre cipi boyalı çıktı
90 bin euroya aldığı sıfır kilometre cipi boyalı çıktı
90 bin euroya aldığı sıfır kilometre cipi boyalı çıktı
90 bin euroya aldığı sıfır kilometre cipi boyalı çıktı
90 bin euroya aldığı sıfır kilometre cipi boyalı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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