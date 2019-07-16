- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

90 bin camide sela okundu

Adana Sabancı Camisi'nden detaylar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ADANA - Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu.

Adana Merkez Sabancı Camisi başta olmak üzere ildeki tüm camilerden saat 00.13 itibarıyla sela sesi yükseldi.

Vatandaşlar okunan selayı ellerinde Türk bayrağıyla dinledi.

Öte yandan, bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Kaynak: AA