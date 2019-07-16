90 bin camide sela okundu
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 90 bin camide sela okundu Adana Sabancı Camisi'nden detaylar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik GünüADANA - Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu.
- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
90 bin camide sela okundu
Adana Sabancı Camisi'nden detaylar
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
ADANA - Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kentlerdeki tüm camilerden sela okundu.
Adana Merkez Sabancı Camisi başta olmak üzere ildeki tüm camilerden saat 00.13 itibarıyla sela sesi yükseldi.
Vatandaşlar okunan selayı ellerinde Türk bayrağıyla dinledi.
Öte yandan, bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.
Kaynak: AA
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