90 bin camide sela okundu

- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kilis'te camiden sela okunmasından detaylar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KİLİS - Kilis'te camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sela okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikler devam ederken saat 00.13'te kentteki tüm camilerden selalar okundu.

Bazı vatandaşlar sala okunduğu sırada cep telefonuyla kayıt yaptı.

Kahramanmaraş

Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla okunan selayı dinledi.

Selanın ardından şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA