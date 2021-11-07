90+8'de gelen gol sonrası saha karıştı

BİLECİK (İHA) - Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçında 90+8'de gelen gol sonrası saha bir anda karıştı.

Gol sonrası maçın hakemi santra bile yapmazken, 1308 Osmaneli Belediyespor kalecisi Mete Aktemur önce maçın hakemi ardından maçın gözlemcisine uzatmaların 6 dakikadan fazla oynandı iddia ederek, yoğun itiraz etti.

Bilecik 1. Amatör Lig B grubu 4'üncü hafta müsabakasında grubun 3'de 3 yapan iki takımı Bilecikspor-1308 Osmaneli Belediyespor Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca, arada bir yaşanan pozisyonlar sonrası gerginlik de yaşandı.

Maçın 90+8'inci dakikasında Bilecikspor sağ kanattan bulduğu bir atakta ceza sahasına gelen topu takımın golcüsü Nebi Aktürk harika bir kafayla filelere gönderdi. Gol sonrası hakem maçı bitirdi. 1308 Osmaneli Belediyespor kalecisi Mete Aktemur müsabakanın fazla oynandığı iddia ederek, önce maçın orta hakemine, ardından federasyon temsilcisine sonra da maçın gözlemcisine tepki gösterdi.

Bu olaylar sonrası saha içi de birden karışarak, 2 takım oyuncuları birbirine girdi. Olayları polis ekipleri önlerken, maçın hakemleri de korumaya alındı. - BİLECİK