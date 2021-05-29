9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
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9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 yıl önce arazi anlaşmazlığı sebebiyle yaşanan kan davası, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 yıl önce arazi anlaşmazlığı sebebiyle yaşanan kan davası, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.

Şemdinli ilçesine bağlı Bozyamaç köyünde 9 yıl önce Atayılmaz ve Arıcı aileleri arasında çıkan kavga sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle kan davasına dönüşmüştü. İki aile arasında devam eden kan davası, bugün Hakkari Eski Milletvekili Hakkı Töre ve kanaat önderi Ferheng Yazgan'ın devreye girilmesiyle taraflar Cumhuriyet Mahallesi'nde bir araya getirdi. Aile bireyleri, birbirleriyle tokalaşarak verilen barış yemeğinde yaşanan husumeti bitirdiler.

İki ailenin barıştırılması için büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Hakkı Töre, "Aile büyüklerine gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ederim. Aileler arasında yaklaşık 9 yıldır süren bir kan davası vardı. Aile büyüklerinin ve mensuplarının bir araya getirilmesi için çapa sarf ettik. Aile büyüklerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Bu tür olaylar tüm halkımızı rahatsız ediyor. Aileler arasında barışın devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Halkımız arasında ayrım olmamalı. Hepimiz tek çatı altında bir aile olarak yaşıyoruz ve bu gibi olayların artık yaşanmamasını istiyoruz. Bugün kardeşlik günüdür" dedi.

Artık her yerde barışın olması gerektiğini ifade eden kanaat önderi Ferheng Yazgan ise "Bizleri kırmayıp bir araya gelen aşiretlerin ileri gelenleri ve ailelerden Allah razı olsun. İnşallah bir daha böyle tatsız bir olay yaşanmaz. Tek gayemiz artık bu tür olayların barışla sonuçlanmasıdır. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - HAKKARİ

9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı
9 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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