9 yıldır temiz suya hasret Kılıcan Ailesi'nin su sevinci
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9 yıldır temiz suya hasret Kılıcan Ailesi'nin su sevinci

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9 yıldır temiz suya hasret Kılıcan Ailesi'nin su sevinci

Elmalı İslamlar Mahallesi'nde evlerinde içme suyu olmayan Kılıcan Ailesi' sağlıklı içme suyuyla buluştu.

Elmalı İslamlar Mahallesi'nde evlerinde içme suyu olmayan Kılıcan Ailesi' sağlıklı içme suyuyla buluştu. 9 yıldır taşıma su ile ihtiyaçlarını karşılayan ailenin yüzü güldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı İslamlar Mahallesi'nde evleri tarım alanı içinde yer alan Kılıcan Ailesi'nin içme suyu derdine çözüm buldu. Kaşıkiçi mevkiinde yaşayan, evlerine içme suyu şebekesi ulaşmayan Ali Kılıcan ve ailesini sağlıklı içme suyu ile buluşturuldu. ASAT ekipleri, 400 metrelik yeni bir hat döşeyerek, eve su getirdi.

"Sesimiz duyuldu"

Yıllardır içme suyu taleplerinin olduğunu belirten hane sahibi Ali Kılıcan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizin bu bölgesinde çiftçilikle uğraşan aileler yer alıyor. Bizim gibi hem çiftçilik yapan hem de arazisinin üzerinde ikamet eden birçok ailenin yıllardır içme suyu sorunu vardı. Eşimiz, çocuklarımız bu sıkıntıdan dolayı ciddi zorluklarla karşılaştı. Yıllarca taşıma su ile hayatımızı sürdürmek zorunda kaldık. Büyükşehir Belediyemiz sesimizi duydu" dedi. - ANTALYA

9 yıldır temiz suya hasret Kılıcan Ailesi'nin su sevinci
9 yıldır temiz suya hasret Kılıcan Ailesi'nin su sevinci
9 yıldır temiz suya hasret Kılıcan Ailesi'nin su sevinci
9 yıldır temiz suya hasret Kılıcan Ailesi'nin su sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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