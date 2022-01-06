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9 yıldır aranan şahıs yakalandı

9 yıldır aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de 9 yıldır 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şahıs yakalandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de 9 yıldır 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 2013 yılında Nevşehir Yeni Mah. Lale Caddesi Çekirdekçiler İş Merkezi içerisinde F.E.'nin başından silahla yaralanması sonucu meydana gelen ateşli silahla yaralanma olayında bir kişi tutuklanırken olaya karıştıkları belirlenen iki kişi firar etti. Nevşehir adli makamlarınca 'Kasten Öldürme Teşebbüs' suçundan yakalama kararı ile aranan ve hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan H.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.Y tutuklandı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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