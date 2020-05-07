9 yıldır 15 ayrı suçtan aranıyordu, İzmir'de yakalandı
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9 yıldır 15 ayrı suçtan aranıyordu, İzmir'de yakalandı

9 yıldır 15 ayrı suçtan aranıyordu, İzmir'de yakalandı
07.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:17

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünde 2011 yılında cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve 15 ayrı suçtan aranan B.A. yakalandı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünde 2011 yılında cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve 15 ayrı suçtan aranan B.A. yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü yaptığı sırada kimliğinde A.D. yazan şüpheliyi durdurdu. Nüfus cüzdanından şüphelenen ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelinin adının B.A. olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada şüphelinin 2011 yılında Antalya Alanya Mahmutlar Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmediği; güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret ve bilişim suçlarıyla dolandırıcılık gibi 15 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Yapılan aramada B.A.'nın üzerinden kendine ait olmayan 3 banka kartı da bulundu. Gözaltına alınan B.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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