9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı

28.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:50

Sinop'un Türkeli ilçe otogarında polis tarafından yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren şahısın 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.



Alınan bilgiye göre, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe otogarında uygulama yaparken, sahte kimlik gösteren şahsın yapılan araştırma sonucu 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.T.(50), 9 yıldır kardeşinden aldığı ehliyeti kendisine göre düzenleyerek kullandığı ortaya çıktı. Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Cezaevine konuldu. - SİNOP

Kaynak: İHA