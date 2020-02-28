9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı
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9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı

Sinop'un Türkeli ilçe otogarında polis tarafından yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren şahısın 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

28.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:50
9 yıl sahte kimlikle dolaşan zanlı tutuklandı

'un ilçe otogarında tarafından yapılan uygulamada sahte kimlik gösteren şahısın 8 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.


Alınan bilgiye göre, Türkeli İlçe ekipleri, ilçe otogarında uygulama yaparken, sahte kimlik gösteren şahsın yapılan araştırma sonucu 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan B.T.(50), 9 yıldır kardeşinden aldığı ehliyeti kendisine göre düzenleyerek kullandığı ortaya çıktı. Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Cezaevine konuldu. - SİNOP

Kaynak: İHA

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