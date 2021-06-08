9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 ayrı suçtan 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 ayrı suçtan 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalan şahsın aracında uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Gazipaşa Mahallesi'nde 4 ayrı suçtan 9 yıl 4 ay hapis cezası ve 680 lira para cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan E.C.(42) isimli şahsın kullandığı araç Gazipaşa Mahallesi'nde seyir halindeyken ekiplerce yakalandı. Nöbetçi cumhuriyet savcısından alınan arama kararı ile araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet silaha ait kurşun, 5 adet ekstazi hap, 6 ayrı paket halinde metamfetamin, araçta bulunan Ö.D'nin(40) üzerinde de 1 paket metamfetamin ele geçirildi. E.C. ve Ö.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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