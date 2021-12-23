9 yıl cezası bulunan hükümlü, saklandığı dolapta yakalandı - Haberler
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9 yıl cezası bulunan hükümlü, saklandığı dolapta yakalandı

9 yıl cezası bulunan hükümlü, saklandığı dolapta yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut Namlı (33), evinde saklandığı dolapta yakalandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut Namlı (33), evinde saklandığı dolapta yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bulut Namlı'nın Pınarbaşı Mahallesi'nde saklandığı evi belirledi. Adrese yapılan baskında polisleri fark eden Bulut Namlı, çatıdan kaçmaya çalıştı. Çatıda polis ekiplerinin önlem aldığını gören Bulut Namlı., tekrar eve girerek gizli bir bölmeye saklandı. Polisin evde yaptığı aramada Bulut Namlı, gizlendiği dolapta yakalandı.Öte yandan, evde yapılan aramada yaklaşık 10 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bulut Namlı, cezaevine gönderildi.


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