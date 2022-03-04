9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı - Haberler

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9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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9 yıl 10 ay hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Antalya'da hakkında hırsızlık, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 8 farklı suç kaydı bulunan ve halen bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği...

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'da hakkında hırsızlık, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 8 farklı suç kaydı bulunan ve halen bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Aksu ilçesi, Yurtpınar Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde, bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. isimli şahıs 3 Mart Perşembe günü düzenlenen operasyon ile yakalandı. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasın ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, Antalya, konut, 3. Sayfa, Haberler

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