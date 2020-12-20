9 yavrudan beşi çalındı, hayvansever kısıtlama sabahı yollara düştü
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9 yavrudan beşi çalındı, hayvansever kısıtlama sabahı yollara düştü

20.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:48
9 yavrudan beşi çalındı, hayvansever kısıtlama sabahı yollara düştü

Antalya'da anne sütüyle beslenen 9 yavru köpekten beşi çalındı, hayvansever kadın kısıtlama sabahı yollara düştü.

Antalya'da anne sütüyle beslenen 9 yavru köpekten beşi çalındı, hayvansever kadın kısıtlama sabahı yollara düştü. Polis denetimine katılan hayvansever, muafiyet belgesini gösterip sokak hayvanlarını besledi ve henüz anne sütüyle beslenen 9 yavrudan kayıp olan 5 tanesini alanların geri getirmesini istedi.

Manavgat Çeltikçi yolu üzerinde MATSO Turizm Fakültesi önünde Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir aracın sürücüsü Neslihan Yılmaz, kendisinin sokak hayvanları besleme gönüllüsü olduğunu söyledikten sonra muafiyet belgesini ibraz ederek yoluna devam etti.

Yol kenarındaki sokak hayvanlarına mama veren Neslihan Yılmaz, bir süredir ilgilendiği ve beslediği bir köpeğin 9 yavrusundan 5 tanesinin dünden beri kayıp olduğunu söyledi. Köpek ve yavrularının bulunduğu yere gelen Yılmaz, kalan yavrularla ilgilendi.

Yavruların daha 1.5-2 aylık olduğunu belirten yılmaz "Bu yavruların anne sütüne ihtiyacı var. Bunu götüren kişilerden yavruları geri getirmelerini istiyorum. Bu yavrular anne sütü olmadan hayatta kalamaz. 1 ay sonra isterlerse hepsini götürsünler. Ayrıca bu anne köpek ve yavrularına 1 ay bakabilecek bahçesi veya bahçeli evi olan vatandaşlarımızı göreve davet ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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