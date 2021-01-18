9 yavru köpek donmaktan kurtarıldı

AFYONKARAHİSAR'da boş bir fabrikanın bahçesinde dondurucu soğukta birbirine sokularak hayatta kalmaya çalışan 9 yavru köpek, hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Anneyi de bulan hayvanseverler, köpek ve yavrularını korumaya aldı.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde boş bir fabrikanın bahçesindeki 9 yavru köpek donmak üzereyken hayvanseverler tarafından fark edildi. Kar yağışının etkili olduğu kentte soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve birbirine sokularak hayatta kalma mücadelesi veren yavrular, Afyonkarahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği üyeleri tarafından bir araca taşındı. Daha sonra anne köpek de bulunarak, yavrularının yanına konuldu.Sıcak bir ortamda koruma altına alınan yavrulara sosyal medyadan da mama bağış çağrısı yapıldı ve sahiplendirme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER