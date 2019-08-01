9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (6) (Toprağa verildi)
TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Gürsu ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içinde ölü bulunan Yunus Emre Akyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içinde ölü bulunan Yunus Emre Akyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Yunus Emre Akyol, Gürsu Kumlukalan Mahalle Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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