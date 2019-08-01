9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (4)

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AĞABEY TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİJandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki Ö.F.A., savcılık ifadesinin arından mahkemeye çıkartıldı.
AĞABEY TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen 17 yaşındaki Ö.F.A., savcılık ifadesinin arından mahkemeye çıkartıldı. Ö.F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
Kaynak: DHA
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