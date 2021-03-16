9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa sarkıntılık yapan şahsa 5 yıl hapis cezası
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9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa sarkıntılık yapan şahsa 5 yıl hapis cezası

16.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:03
9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa sarkıntılık yapan şahsa 5 yıl hapis cezası

Kayseri'de 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa sarkıntılık yapan şahsa 5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa sarkıntılık yapan şahsa 5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık C.Ö.(48) Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müşteki avukatı ve sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme savcısı, sanık C.Ö.'nün 'sarkıntılık' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasına karşı savunma yaptı. Tutuksuz sanık C.Ö. savunmasında "Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılamada, tutuksuz sanık C.Ö.'ye '12 yaşından küçük çocuğun istismarı' suçunun gerçekleşmediğini, suçun 'sarkıntılık' boyutunda kaldığına karar vererek 5 yıl hapis verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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