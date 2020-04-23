9 yaşındaki Talha, ailesiyle birlikte 23 Nisan çocuk bayramını piyano çalarak kutluyor
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Kahramanmaraş, 23 Nisan, Haber

9 yaşındaki Talha, ailesiyle birlikte 23 Nisan çocuk bayramını piyano çalarak kutluyor

9 yaşındaki Talha, ailesiyle birlikte 23 Nisan çocuk bayramını piyano çalarak kutluyor Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki Talha Utku Jira, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde piyano çalarak kutluyor.

23.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:46
9 yaşındaki Talha, ailesiyle birlikte 23 Nisan çocuk bayramını piyano çalarak kutluyor

9 yaşındaki Talha, ailesiyle birlikte 23 Nisan çocuk bayramını piyano çalarak kutluyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 9 yaşındaki Talha Utku Jira, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde piyano çalarak kutluyor.

Onikişbat ilçesi Boğaziçi Mahallesinde yaşayan Kadiriye Gültepe Jira ve Harun Jira'nın iki çocuğundan biri olan küçük Talha, ilkokul ikinci sınıfta piyano çalmayı öğrendi. Sümer Ortaokulu 4. Sınıf öğrencisi Talha, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde ailesiyle kutluyor. Birbirinden farklı eserler de çalabilen Talha, piyanosu ile 23 Nisan çocuk şarkısını çalarak kutladı.

Fazıl Say'ı örnek aldığını ifade eden Talha, "Ben ilkokul ikinci sınıfta müziğe başlamak istedim ve piyano çalmayı öğrendim. 23 Nisan bayramını evde kutluyorum ve öğretmenimize video olarak gönderiyorum. Farklı marşları ve yabancı eserleri de çalabiliyorum. Örnek aldığım Fazıl Say var ve büyüyünce de onun gibi olmak istiyorum. Bütün öğretmen ve arkadaşlarımın da 23 Nisan çocuk bayramını kutluyorum" dedi.

Kadiriye Gültepe Jira ise, "Evde her gün 1 saat çalıyor bizde dinliyoruz. 23 Nisan çocuk bayramı kutlu olsun virüs nedeniyle evdeyiz ama hepimiz bayramı kutluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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