9 yaşındaki öz kızını Adnan Oktar'a getirip taciz edilmesine göz yumduğu iddia edilen anne hakim karşısına çıktı

İSTANBUL'da 2013 yılında 9 yaşındaki öz kızı S.M.'yi tanıştırdığı Adnan Oktar'la evlenmesini isteyip, tacizde bulunmasına göz yumduğu iddiasıyla tutuklanan anne Dilek Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 2013 yılında 9 yaşındaki öz kızı S.M.'yi tanıştırdığı Adnan Oktar'la evlenmesini isteyip, tacizde bulunmasına göz yumduğu iddiasıyla tutuklanan anne Dilek Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme dosyaya yetkisizlik kararı vererek İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderdi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Dilek Ç. getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşma savcısı olayın yaşandığı bölgenin İstanbul Anadolu Adliyesi yargı çerçevesinde kaldığını, dosyanın yetkisizlik ile İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini, sanık Dilek Ç.'nin tutukluk halinin devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

MAHKEMEDEN DOSYAYA GÖREVSİZLİK KARARI

İDDİANAMEDEN

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