9 Yaşındaki Öğrenciyi Dudağından Öperek Taciz Eden Sapık Kantinci Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilköğretim okulunda 9 yaşındaki öğrenciyi dudağından öperek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

KANTİN İŞLETMECİSİ 9 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ TACİZ ETTİ

İddiaya göre, Kepez Mahallesi'ndeki bir ilköğretim okulunun kantinini işleten 50 yaşındaki H.S, aynı okulda eğitim gören E.T.'yi (9) dudağından öperek cinsel tacizde bulundu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tacize uğrayan öğrencinin olayı anlatması üzerine 3 yıldır aynı okulun kantinini işleten bir kız çocuğu babası H.S. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.