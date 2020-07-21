9 yaşındaki Hayrunnisa, teröristler tarafından kaçırılan ağabeyi için şiir yazdı 9 yaşındaki Hayrunnisa, teröristler tarafından kaçırılan ağabeyi için şiir yazdı HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 323'üncü gününde Teröristler tarafından kaçırılan Hamza Salim'in kız kardeşi Hayrunnisa Salim: "Biz burada, onlar orada terör mağduru" Çocuklarının terör örgütü PKK...

9 yaşındaki Hayrunnisa, teröristler tarafından kaçırılan ağabeyi için şiir yazdı

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 323'üncü gününde

Teröristler tarafından kaçırılan Hamza Salim'in kız kardeşi Hayrunnisa Salim:

"Biz burada, onlar orada terör mağduru"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 323'üncü gününde de devam ediyor. Evlat nöbetinde olan Annelerden Zümrüt Salim'in kızı Hayrunnisa Salim, ağabeyi için şiir yazarak dönmesi için çağrıda bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi başlatan ailelerin nöbeti, 323'üncü gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim ve kızı 9 yaşındaki Hayrunnisa Salim, eylemin 323'üncü gününde de evlat ve kardeş nöbetine devam ediyor.

"Ağabeyim için şiir yazdım"

Annesi Zümrüt Salim ile oturma eylemine devam eden Hayrunnisa Salim, ağabeyi için şiir yazarak dönmesi çağrısında bulundu. Salim, "Ağabeyim için şiir yazdım, ağabeyimi HDP'den istiyorum. HDP, benim ağabeyimi kaçırdı, teröre verdiler. Biz burada terör mağduruyuz. Onlar da dağda terör mağduru. Biz buradan gitmeyeceğiz, ağabeyimi almadan gitmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA