9 yaşındaki Hanife, menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede öldü(2)

15.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:20

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hanife Aykut'un (9) ölümüyle ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Hanife Aykut'un, 2 Ocak tarihinde yüksek ateş nedeniyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi acil servisine başvurulduğu belirtilen açıklamada, "Hastanın takibi sırasında vücudunda döküntü ve uykuya meyil gelişmesi üzerine meningokoksik menenjit ön tanısıyla, izolasyon önlemleri alınarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi.

Hanife Aykut'a Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde menenjit şüphesi ile antibiyotik tedavisi başlandığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi: "Döküntüleri artan hastada solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanmıştır. Takibi sırasında multiorgan yetmezliği (Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kalp yetmezliği) gelişmiş olup, toraks tüpü takılmış, hemodiyalize başlanmış, ilaç tedavisi uygulanmıştır. Hasta, yoğun bakım ünitesinde takipli iken tüm müdahalelere rağmen 12.01.2020 tarihinde meningokoksemi tanısı ile vefat etmiştir."KÖYDE YAŞAYANLARA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ UYGULANDI

Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Hanife Aykut'un yaşadığı köyde saha incelemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Ailesi ziyaret edilerek; çocuğun bebeklik çağı ve okul aşıları tam olduğu, ailenin yakın zamanda seyahat öyküsü bulunmadığı öğrenilmiştir. Ailede ve köyde yaşayanlara koruyucu antibiyotik tedavisi uygulanmış ve takipleri halen sürdürülmektedir" denildi.

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),

Kaynak: DHA