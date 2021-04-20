9 yaşındaki çocuğun yanağındaki işaretle ilgili sorusu Nihat Hatipoğlu'nu güldürdü
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9 yaşındaki çocuğun yanağındaki işaretle ilgili sorusu Nihat Hatipoğlu'nu güldürdü

9 yaşındaki çocuğun yanağındaki işaretle ilgili sorusu Nihat Hatipoğlu'nu güldürdü
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Yaşam

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Nihat Hatipoğlu, 9 yaşındaki çocuğun sorusu karşısında gülümsedi.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar programına bağlanan dokuz yaşındaki Yunus Emre Uçar, "Yanağımda Allah yazıyor gibi görünüyor sizce bu işaret mi?" diye sordu.

Söz konusu soru karşısında gülümseyen Nihat Hatipoğlu, "İyiye güzele işaret olarak düşünelim. İnşallah Allah'ın yolunda iyi bir kul olursun" cevabını verdi.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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