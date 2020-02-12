9 yaşındaki çocuğun öldürülmesinde üvey anne ve babadan şok eden ifade

12.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:53

Bursa'da 9 yaşındaki çocuğun evde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada üvey anne ile birlikte gözaltına alınan baba, eşinin 'Kendimi öldürürüm' tehdidiyle polise gitmesini engellediğini, oğlunun cesedini gömmek için de plan yaptığını söyledi.



Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi'nde dün akşam ortaya çıkan korkunç olayda ihbar üzerine eve giden polis, Suriyeli Muhammet Hüseyin'in cansız bedenini buldu. Vücudunda kesik, darp ve yanık izleri tespit edilen çocuğun cesedi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Baba Yahya H., polise oğlunu 14 yaşındaki kızı H.H.'nin öldürdüğünü öne sürdü. Polis, baba Yahya H. (40) ile üvey anne Emine H.'yi (44) gözaltına aldı. İkilinin alınan ifadeleri ise, Muhammed'in ölümünün bir gün boyunca saklandığını ortaya çıkardı. Muhammed ile ablası H.H.'nin ilk evliliğinden olduğunu, ikinci eşi Emine H.'den de 2 çocuğu bulunduğunu anlatan babanın ifadeleri ortaya çıktı. 5 yıl önce ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Bursa'ya geldiklerini ve otogarda rehber olarak çalıştığını anlatan Yahya H, "Pazartesi akşamı işten geldim. Eşim, 'Muhammed öldü' dedi. Korkudan cenazenin yanına gidemedim. Polisi neden aramadığını sorduğumda, 'Polisi aramayalım, bizi içeri atarlar' dedi. Polisi aramak istediğimde ise boğazına bıçak dayayarak, 'Polisi ararsan kendimi keserim' dedi. Bunun üzerine polisi arayamadım. Ne olduğunu sorduğumda ise Muhammed'in ablasının temizlik sonrası unuttuğu kimyasal maddeyi içtiğini söyledi. Ertesi sabah ise ablasının kardeşini ağzını elleriyle kapatarak boğduğunu söyledi" dedi.



Oğlunun bulunduğu odaya girmediğini, kızına da korkudan titrediği için olayı soramadığını iddia eden Yahya H., "Sabah işe gittim. Akşam eve geldiğimde eşime polise haber vermemiz gerektiğini söyledim. Ancak 'Polis bizi mahveder, içeri atar, çocuklar rezil olur' diyerek karşı çıktı. Oğlumun cesedini gömmeyi planladı. Ben de 'tamam' diyerek onu oyaladım, evden çıkıp polise geldim. Oğlumun ölümünde eşimden şüpheleniyorum" diye konuştu.



Üvey anne Emine H. ise, Muhammed'in temizliği ile ablasının ilgilendiğini, bu yüzden vücudundaki yanıkları görmediğini iddia ederek şunları söyledi:



"10-15 gün öce Muhammed dolabın üzerinden düştü. Daha sonra ayağı ağrıdığı için tuvalete gidememiş, altına yapmış. Ablasına evde bulunan temizlik malzemeleri ile şampuanı vererek kardeşini temizlemesini söyledim. Birkaç gün sonra ablası, kardeşinin altını çamaşır suyu ile temizlediğini söyledi. 9-10 gün önce ise ablası kahvaltı sırasında üzerine sıcak çay döktü. Olay günü ablası yanıma geldi. Ne olduğunu sorduğumda, 'Muhammed duvara vuruyordu, saçlarını çekiyordu. Sus yat diyerek ağzını kapattım' dedi. Durumu anladığımda eşimi aradım, ama söyleyemedim. Çünkü çocukları yüzünden eşimle aramızda sorunlar vardı"



Polis, biri ev sahibi olmak üzere aynı sokakta oturan 5 kişinin de ifadelerine başvurdu. Polis, işkence ile hayatını kaybeden Muhammed Hüseyin'in ablası H.H'nin de işkence mağduru olduğunu ve vücudunun sırt kısımlarında yanıklar bulunduğunu tespit etti. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla H.H.'nin ise polise verdiği ifadede üvey annesini suçlayarak, "Zaman zaman üzerimize sıcak su dökerek bize işkence yapıyordu" dediği öğrenildi.



Ailenin ekonomik durumunun iyi olduğunu ifade eden vatandaşların CİMER'e yazdıkları 22 Temmuz 2019 tarihli şikayette üvey annenin kendisinden olmayan çocuklara işkence yaptığını, dilendirdiğini, kaymakamlıktan aldığı yardımları çarçur ettiğini ihbar ettikleri öğrenildi.



Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA