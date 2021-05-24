9 yaşındaki çocuğa sarkıntılık yapan 74 yaşındaki şahsa 6 yıl hapis cezası
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9 yaşındaki çocuğa sarkıntılık yapan 74 yaşındaki şahsa 6 yıl hapis cezası

9 yaşındaki çocuğa sarkıntılık yapan 74 yaşındaki şahsa 6 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de 9 yaşındaki kız çocuğuna futbol sahasına oyun oynadığı esnada yanına çağırarak sarkıntılıkta bulunan 74 yaşındaki şahsa 6 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de 9 yaşındaki kız çocuğuna futbol sahasına oyun oynadığı esnada yanına çağırarak sarkıntılıkta bulunan 74 yaşındaki şahsa 6 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.U. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, 9 yaşındaki mağdurun anne ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık M.U. kendini, "Ben böyle bir şey yapmadım. Burada çok zor haldeyim. Ben burada hayatımı çok zor devam ettiriyorum. Ben tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye savundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık M.U.'yu 'çocuğa yönelik sarkıntılık' suçundan 6 yıl hapis cezası çarptırırken, sanığın 19 ay tutuklu bulunmasını göze alarak tahliyesine karar verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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9 yaşındaki çocuğa sarkıntılık yapan 74 yaşındaki şahsa 6 yıl hapis cezası - Haberler
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