9 yaşındaki Alperen'e, sokak köpeği saldırdı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 9 yaşındaki Alperen Ferik, sokak köpeğin saldırısına uğradı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 9 yaşındaki Alperen Ferik, sokak köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan Alperen Ferik'e sokak köpeği saldırdı. Köpekten güçlükle kurtulan Alperen, evine girerek ailesinden yardım istedi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Alperen, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralı çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan Alperen Ferik'e sokak köpeği saldırdı. Köpekten güçlükle kurtulan Alperen, evine girerek ailesinden yardım istedi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Alperen, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralı çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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