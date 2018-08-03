9 Yaşında Suriyeli Küçük Çocuk Kayıp

9 Yaşında Suriyeli Küçük Çocuk Kayıp

Gaziantep'te 9 yaşında Suriyeli küçük çocuk kayıpGAZİANTEP - Mevsimlik işçi olarak Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gelen Suriyeli ailenin 9 yaşındaki çocuğu Ahmet Salih'ten iki gündür haber alınamıyor.

Gaziantep'te 9 yaşında Suriyeli küçük çocuk kayıp

GAZİANTEP - Mevsimlik işçi olarak Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gelen Suriyeli ailenin 9 yaşındaki çocuğu Ahmet Salih'ten iki gündür haber alınamıyor.
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli Salih ailesi 3 ay önce mevsimlik iş için Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi. Salih ailesinin 9 yaşındaki çocukları Ahmet Salih 2 gün önce kayboldu. Çocuklarını arayarak bulamayan aile durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Nurdağı Jandarma, İslahiye Komando taburundan gelen askerler ve AFAD Yetkileri küçük çocuğun bulunması için tüm imkanlarını seferber etti.

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