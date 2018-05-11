9 Yaşında İlk Resim Sergisini Açtı

Sivas'ta yaşayan 9 yaşındaki küçük ressam Ayşe Ece Coşman ilk kişisel resim sergisini açtı.

Yusuf ve Zeynep Coşman çiftinin 9 yaşındaki kızları Ayşe Ece ilk kişisel resim sergisini 9 yaşında açtı. Reşat Şemsettin Sirer İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Ece 6 yaşında resimle tanıştı. Özel bir sanat merkezinde resim kursuna giden Ayşe Ece, öğretmeninin de teşvikiyle resim çizmeye merak sardı. İki yılda birçok resim çizen Küçük Ayşe Ece, sulu ve yağlı boya çizimlerinden oluşan ilk kişisel resim sergisini Eskikale Mahallesinde bulunan özel bir sanat merkezinde kurdele kesimi ile açtı. Profesyonel ressamlara taş çıkartacak olan resim sergisine katılım yoğun olurken sergi büyük beğeni topladı. Küçük Ayşe Ece'nin resim sergisi 1 hafta boyunca sanatseverlere sunulacak.

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Ayşe Ece Coşman, resimlerini çok severek ve özenerek yaptığını belirterek," Sulu ve yağlı boya çizimlerimden oluşan bir sergi. Bir hafta süre ile açık kalacak. Bu çizimleri 2 yılda bitirdim. Altı yaşımdayken resime merakım başladı. Ayşe öğretmenimin kursuna geldim ve onun sayesinde başladım."dedi.

Annesi Zeynep Demir Coşan, kızlarının en mutlu gününde yanlarında olduklarını belirterek," Ayşe'nin kişisel resim sergisi 1 hafta süre ile açık kalacak. Sivas halkımızda davetlidir. Ayşe Ece yaklaşık 2 senedir bu çalışmalar için emek verdi. Ayşe Ece 9 yaşında 2 senedir profesyonel olarak bu çalışmaları var. Yağlı ve sulu boya tabloları. Kara kalem çalışmaları gibi diğer çalışmaları da çok fazla. Şimdilik sulu ve yağlı boya tablolarını sergiledik."şeklinde konuştu. - SİVAS