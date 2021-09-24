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9 vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
9 vatandaşa tekerlekli sandalye desteği

Van Büyükşehir Belediyesi, 9 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 9 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce başvuru yapan ve sosyal hizmet uzmanlarınca 2021 yılı içerisinde tespitleri yapılan 9 vatandaşa tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Sol ayağı felçli ve yatalak olan Abu Aslan'a tekerlekli sandalye evine götürülerek verildi. Abu Aslan'ın gelini Ayşe Aslan, "Hastamız yatalak kaldırdığımız zaman dışarıya götürmekte zorluk çekiyorduk. Belediyeye başvurduk gelip tekerlekli sandalye verdiler. Hastamızı artık rahatça götürüp getirebileceğiz. Bu yardım için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

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