9 üniversitede 5 bine yakın öğrenci "Genç İSG" sempozyumuna katıldı

27.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:26

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artırmak için 9 üniversitede 5 bine yakın öğrenciye yönelik Genç İSG sempozyumu düzenlendiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuk, Bakanlık olarak toplumun en temel birimi olan aileden başlayarak sağlıklı ve güvenli bir gelecek için güvenlik kültürünün kazandırılmasında çocuklardan, gençlere, çalışanlara ve işverenlere kadar geniş bir kitleye ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, "Bakanlığımız ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Araştırma Derneği iş birliğinde Ankara, Aydın, Gaziantep, İskenderun, İstanbul, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Van olmak üzere 9 üniversitede 5 bine yakın öğrenciye Genç İSG sempozyumu verildi." bilgisini verdi.

Selçuk, sempozyum kapsamında, "Tasarımda İş Sağlığı ve Güvenliği", "Sanayi 4.0 ve İSG'nin Dönüşümü" ve "Çalışma Hayatı Sizi Bekliyor" başlıklarında sahadan ve akademik hayattan uzmanların gençlerle buluşturulduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, "Üniversiteli kardeşlerimizle bu kapsamda oluşturduğumuz köprü ile sempozyum programlarımıza katılan her bir öğrencimiz önce kendi üniversitelerinde, iş hayatına atıldıklarında ise iş yerlerinde İSG elçisi olarak bayrağı devralacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması için bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:

"İnsanı merkeze alıyor, iş sağlığı ve güvenliğine çok önem veriyoruz. Üniversitelerde düzenlediğimiz bu tür sempozyumlarla geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizde, iş sağlığı ve güvenliği anlamında bilinç oluşturup farkındalığı arttırmak gayreti içerisindeyiz."

Kaynak: AA