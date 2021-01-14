9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı
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9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı

14.01.2021 01:02 | Son Güncelleme: 14.01.2021 01:10
9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez yapılan baskında alkollü eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilip mühürlenen engelliler derneğine, kısıtlama saatinde 9'uncu kez düzenlenen baskında yine aynı manzara ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez yapılan baskında alkollü eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilip mühürlenen engelliler derneğine, kısıtlama saatinde 9'uncu kez düzenlenen baskında yine aynı manzara ortaya çıktı. Aralarında kadınların da olduğu 42 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 132 bin 300 TL para cezası kesilirken, derneğin kapısı bu sefer kaynak makinesiyle mühürlendi.

Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren ve daha önce 8 kez, polis tarafından yapılan baskında, eğlence mekanı olarak çalıştırıldığı tespit edilen engelliler derneğine, bu gece saatlerinde gelen ihbar üzerine tekrar baskın yapıldı. Derneğin bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatılırken, içeri giren polis yine alkollü eğlence düzenlendiğini tespit etti. Eğlenceyi durduran polis, aralarında kadınların da bulunduğu 42 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusunu yaptı. Zabıta ekiplerince derneğin kapısı bu kez getirilen kaynak makinesiyle mühürlenirken, 42 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 132 bin 300 TL para cezası uygulandı. Dernek yöneticileri de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı
9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı
9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı
9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı
9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı
9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı
9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı
9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı
9'uncu kez basılan engelliler derneğinden yine alkollü eğlence mekanı çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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