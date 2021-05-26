9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor

9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

9'uncu Uluslararası Fetih Kupası öncesi, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

9'uncu Uluslararası Fetih Kupası öncesi, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde tanıtım toplantısı düzenlendi.

İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yılını kutlamak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen Fetih Kupası'nın 9'uncusu bu yıl 27-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenecek organizasyon bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 200'e yakın sporcunun mücadelesine sahne olacak. Aynı anda hem geleneksel hem de modern okçuluk kategorilerinde düzenlenen dünyadaki tek organizasyon olan 9'uncu Uluslararası Fetih Kupası, Covid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilecek. Sporcular, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yarışacak, alınan tedbirler doğrultusunda her sporcu dezenfekte edilmiş oklar ile dezenfekte edilmiş hedef kağıtlarına atış yapacak.

9'uncu Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtımının yapıldığı basın toplantısı Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Bolu'nun Göynük ilçesinde gerçekleştirildi. Akşemseddin Hazretleri Türbesi önünde gerçekleştirilen basın toplantısına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı.PANDEMİ TEDBİRLERİ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEKBasın toplantısında konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Geleneksel ve olimpik olmak üzere 2 ayrı kategoride kadın ve erkek olmak üzere, menzil atışları olmak üzere geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Fetih Kupamızı hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Geçen yıl ilkini deneyimlediğimiz pandemi kurallarına göre uygulanacak ve yarışmalar geçen yıl olduğu gibi bu kurallara riayet edilerek yapılacak" dedi.BİLAL ERDOĞAN:  GENÇLERİ BİR ARAYA GETİRMENİN, GENÇLERE FETİH RUHUNU ANLATMANIN BİR VESİLESİOkçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise şöyle konuştu: "Bir yanda salgın hastalık bir yanda zalimin zulmünün en son Kudüs'te tezahür edişi ve ortaya çıkışı. Artık masumların canına nasıl hiç saygı gösterilmediklerini, kıymet vermediklerini biliyorduk. Ama hiç olmazsa en kötü savaşlarda bile düşmanının inancına, dini bayramına, önemli gününe saygı gösterildiğini tarih boyunca okumuşuzdur. İnsan haklarının devri denilen, demokrasilerin devri denilen böylesine bir zamanda bile, dünyada güya demokrasisiyle tanınmış bir ülke ne yapabiliyor? Düşman olarak gördüğü insanların inancına, kutsalına, dinine, bayramına, Kadir gecesine bakmadan onların canına kastedebiliyor. Bu dünya için zillet dönemidir. Bu hakikaten bir buhrandır. Fetih açma demektir. Sadece şehirlerin kapısının açılması değil. İnsanların da gönüllerinin karanlıktan aydınlığa çıkmasıdır, zilletten nura kavuşmasıdır. Bu yönüyle baktığımız zaman bu huzurunda bulunduğumuz Akşemseddin'in içinden geldiği irfan geleneği bizim inanç geleneğimiz. İnşallah dünyanın bu buhranlardan kurtulması ve fethe kavuşması da temiz olsun. Bir işaret olsun. Bir vesile olsun istiyorum. Bu Fetih Kupası da bütün bunları hatırlarken bir spor da yapmanın, gençleri bir araya getirmenin, gençlere fetih ruhunu anlatmanın bir vesilesi. İnşallah gençlerimiz de Akşemseddin'i tanırlar. Gençlerimiz de Akşemseddin'in Fatih Sultan Mehmet Han'a verdiği ilhamı anlamaya çalışırlar ve böylelikle dünya da bu buhranlardan nice ayrılıklara, nice fetihlere kavuşur."VALİ AHMET ÜMİT:  OK VE OKÇULUK HEM BEDENE HEM DE RUHA HİTAP EDEN EFSANE BİR SPOR DALIDIRBolu Valisi Ahmet Ümit, "Oka ve okçuluğa bizim millerimiz kadar dünya tarihinde ve üzerinde hiçbir millet sahip çıkmamış. ve hiçbir millet gelişmesine bu kadar katkı sağlamamıştır. Özellikle eski Türk devletlerinde icat edilen ok çeşitleri sonrasında Selçuklu Devletinde ve Osmanlı Devletinde okçuluğun ve okun görmüş olduğu itibar ve geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakikaten her türlü takdirin üzerindedir. Bu güzel faaliyet ok ve okçuluk savaş zamanında bir silah olarak kullanılırken barış zamanında da bir spor ve eğlence vasıtası olarak kullanılmaktaydı. Çünkü ok ve okçuluk hem bedene hem de ruha hitap eden efsane bir spor dalıdır. Efsane bir uğraştır, çok harika bir iştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri türbe önüne kurulan hedefe ok atışı yaptı.

9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor
9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Mesut Özil Nihat Özdemir Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
9'uncu Fetih Kupası yarın başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 15:18:30. #1.14#

title