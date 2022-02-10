Genç taekwondoculardan 22 madalya - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genç taekwondoculardan 22 madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Genç taekwondoculardan 22 madalya

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın dördüncü gününde Türk sporcular 22 madalya kazandı.

ANTALYA (İHA) - 9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın dördüncü gününde Türk sporcular 22 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen ve 13 Şubat'a kadar sürecek turnuvanın dördüncü gününde genç kadınlar kategorisinde yarışmalar yapıldı. Türk sporcular, 10 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 2 altın, 8 gümüş, 12 bronz, toplam 22 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) Spor Direktörü Iannis Mouratoglou, Bosna Hersek Taekwondo Federasyonu Başkanı Samir Saric ve İran'ın Can Club takımı Başkanı Kiomars Chegini'ye birer hatıra plaketi verdi.

Turnuvanın beşinci gününde genç erkekler kategorisinde müsabakalar yapılacak. - İSTANBUL

Genç taekwondoculardan 22 madalya

Genç taekwondoculardan 22 madalya

Genç taekwondoculardan 22 madalya

Genç taekwondoculardan 22 madalya

Genç taekwondoculardan 22 madalya

Genç taekwondoculardan 22 madalya

Genç taekwondoculardan 22 madalya

Genç taekwondoculardan 22 madalya

Genç taekwondoculardan 22 madalya

Genç taekwondoculardan 22 madalya

Genç taekwondoculardan 22 madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye, Antalya, Türk, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title