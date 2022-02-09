ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 30 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 13 Şubat'a kadar sürecek organizasyonun üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türk sporcular, 10 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 5 altın, 9 gümüş, 16 bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazandı.

Turnuvanın dördüncü gününde genç kızlar kategorisinde müsabakalar yapılacak.