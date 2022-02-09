9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

AA, Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 30 madalya kazandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde milli sporcular, 30 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 13 Şubat'a kadar sürecek organizasyonun üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türk sporcular, 10 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 5 altın, 9 gümüş, 16 bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazandı.

Turnuvanın dördüncü gününde genç kızlar kategorisinde müsabakalar yapılacak.

AA / Musa Samur - Spor

Antalya, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title