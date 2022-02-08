9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
 - Güncelleme:
9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcular, 28 madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde milli sporcular, 28 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 13 Şubat'a kadar sürecek turnuvanın ikinci gününde yıldız kızlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türk sporcular, 10 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 6 altın, 6 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 28 madalya elde etti.

Milli sporculardan Elifsu Özpayı, Bilge Nur Karakurt, Zeynep Tekin, Sıla Irmak Uzunçavdar, Ezgi Naz Akyapın ve Ecrin Orhan, sıkletlerinde şampiyon oldu.

Turnuvanın üçüncü günü yarın yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.

9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası

Türkiye, Antalya, Milli, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title