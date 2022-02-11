9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular 28 madalya kazandı.

ANTALYA (İHA) - 9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular 28 madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen ve 13 Şubat'a kadar sürecek turnuvanın beşinci gününde genç erkekler kategorisinde yarışmalar yapıldı. Türk sporcular, 10 sıklette yapılan müsabakalar sonunda 5 altın, 7 gümüş, 16 bronz, toplam 28 madalya kazandı. Turnuvanın altıncı gününde büyük kadınlar kategorisinde müsabakalar yapılacak. Final karşılaşmaları saat 20.00'den itibaren TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

(İHA)

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 28 madalya!

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Taekwondo, Türkiye, Antalya, Türk, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title