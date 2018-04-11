9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 6 Mayıs'ta İstanbul'da Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2001 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nin 9'uncusunu 6-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bakanlığın 2001 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nin 9'uncusu, 6-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kongrenin bu yılki teması ise "İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İşbirliği" olacak. Toplam 3 gün sürecek kongrede iş sağlığı ve güvenliği, risk yönetimi, davranış bilimlerinin de aralarında bulunduğu toplam 31 ana başlıkta süreçler ve gelişmeler değerlendirilecek. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği açısından hassas olan maden, inşaat, metal, kimya ve tarım sektörleri masaya yatırılacak. Meslek hastalıkları, yüksekte çalışma, iş sağlığı teşvik mekanizmaları, kişisel koruyucu donanımlar, acil durum yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliğinde en iyi uygulamalar da kongrede tartışılacak konular arasında yer alacak. Kongreyle eş zamanlı olarak düzenlenecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı'nda ise bu alandaki en son yenilikler katılımcıların ilgisine sunulacak.

Yıllar içinde gelenek haline gelen kongre; iş sağlığı ve güvenliğinin teşvik edilmesini, bu alanda toplumsal bir bilinç oluşturmayı ve katılımcılar arasında bilgi, uygulama ve deneyim alışverişi sağlamayı hedefliyor. Kongre aynı zamanda çalışma hayatının tüm aktörleri arasında güçlü bir işbirliği zeminini oluşturmayı amaçlıyor. Kayıt, bildiri başvuruları ve kongreyle ilgili detaylı bilgilere www.isggm.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kongreye tüm dünyadan yetkin isimler katılım sağlayacak. Avrupa Güvenlik ve Sağlık Profesyonelleri Örgütleri Ağı (ENSHPO) Başkan Yardımcısı Ralf Giercke, Uluslararası İş Müfettişleri Derneği (IALI) Genel Sekreteri Ho Siong Hin ve İş Güvenliği ve Sağlığında Avrupa Araştırmaları Ortaklığı (PEROSH) Sağlıklı Yaşam ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Jan Michael Meeuwsen, Türkiye'de çalışma hayatını oluşturan tüm taraflar ve uzmanlar, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilgi ve tecrübelerini kongre katılımcılarıyla paylaşacak. - ANKARA