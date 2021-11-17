"9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri"nde "Ustalarla Buluşma" 1 Aralık'ta başlayacak

İPEKYOLU, VAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (SETEM) düzenlediği "9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri" kapsamında atölyeler, "Ustalarla Buluşma" başlığı altında sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl "Ustalarla Buluşmalar", 1-4 Aralık tarihleri arasında "Yönetmenlik", "Senaryo", "Dünya Sinemasında Türk Sinemasının Yeri" ve "Oyunculuk" başlıkları altında gerçekleştirilecek.

Atlas 1948 Sinema Müzesi'nde ücretsiz düzenlenen program, Türk sinemanın önemli kadın yönetmenlerinden Biket İlhan'ın "Yönetmenlik" buluşmasıyla başlayacak.

Türk sinemasının üretken kadın yönetmenlerinden İlhan, 1981 yılında asistan olarak başladığı sinema kariyerine yönetmen, senarist ve yapımcı olarak devam ediyor.

Programda 2 Aralık'ta Öktem Başol ile "Senaryo" konulu buluşma gerçekleştirilecek. Başol, senaryo üzerine görüşlerini aktaracak.

Yönetmen ve sinema eleştirmeni Engin Ayça da 3 Aralık'ta "Dünya Sinemasında Türk Sinemasının Yeri" başlıklı etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Gülsen Tuncer ise 4 Aralık'ta 50 yılı aşan oyunculuk serüvenini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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