9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarım Yarışması sonuçlandı
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9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarım Yarışması sonuçlandı

9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarım Yarışması sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarım Yarışması sonuçlandı.

9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri Afiş Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden (SETEM) yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen yarışmada Ömer Salkı'nın eseri 9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri'nin afişi olarak belirledi.

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Alev Fatoş Parsa, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neda Üçer ve Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mutlu Erbay'ın yer aldığı jüri, kazanan afişi katılımcı 27 afiş arasından seçti.

SETEM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Salkı afişi tasarlarken neler düşündüğünü şöyle aktardı:

"Afişimi tasarlarken yönetmenin çektiği filmin veya belgeselin kendi eseri olduğunu, onun mesleki içsel duygularını harmanladığını yalın şekilde belirtmek istedim. Her insana özgü 'parmak izinden' esinlendim."

9. Uluslararası İpekyolu Film Ödülleri başvuruları ile ilgili bilgi kısa zamanda duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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